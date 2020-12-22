22 декабря 2020 года

Наука уделит особое внимание экономике рыбной отрасли

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии планирует совместно с отраслевыми вузами создать центр экономики. Он должен обеспечить интеграцию исследований, связанных с социально-экономическим развитием рыбопромышленного комплекса.

Во ВНИРО начала работу экономическая секция ученого совета института. В первом заседании помимо ученых НИИ участвовали специалисты в области изучения экономических проблем из образовательных организаций, подведомственных Росрыболовству.

Необходимость создания центра экономики существовала давно, отметили участники обсуждения. В СССР работал такой институт - Всесоюзный научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт экономики, информации и автоматизированных систем управления рыбного хозяйства. Однако он не смог пережить перестроечное и постперестроечное время и прекратил свое существование.

«Но сама жизнь сегодня требует от нас формирования экономической политики в рыбной отрасли,- подчеркнул директор ВНИРО Кирилл Колончин. - Постоянно возникают вопросы государственно-частного партнерства в экономической плоскости, а устойчивое развитие сельских территорий на Дальнем Востоке трудно себе представить без рыбохозяйственной отрасли. Появление экономической секции во ВНИРО – это первая ласточка. Далее будем работать над созданием более крупной структуры – Центра экономики рыбного хозяйства».

Эту инициативу поддержало руководство Росрыболовства, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Вести работу экономической секции будет доктор экономических наук, профессор Олег Бетин. Помимо ученых-экономистов ВНИРО на этой площадке будут работать специалисты в области изучения экономических проблем отрасли из образовательных организаций, подведомственных Росрыболовству. Также в состав секции вошли ученые ВНИРО, занимающиеся исследованиями в сфере состояния запасов водных биоресурсов и среды их обитания, развитием технологий добычи и переработки уловов, а также ученые ВНИИ экономики сельского хозяйства.

«Задачами секции станет расширение потенциала отраслевого научного комплекса в изучении вопросов экономики и подготовки кадров высшей квалификации,- отметил Олег Бетин. - В ближайшее время на базе ВНИРО откроется аспирантура и докторантура по научной специальности «экономика». Также добавим раздел «Экономика» в группы научных специальностей журналов ВНИРО, по которым присуждаются научные степени».

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