Камчатских рыбаков просят бороться со свалками

Власти Камчатского края продолжат в этом году уделять особое внимание проблеме рыбных свалок, подчеркнул министр рыбного хозяйства региона Андрей Здетоветский. Он попросил рыбопромышленные предприятия также следить за ситуацией.

Во время прямого эфира, посвященного ходу лососевой путины, глава минрыбхоза Камчатки Андрей Здетоветский прокомментировал проблему рыбных отходов, сообщает корреспондент Fishnews.

Министр рассказал, что в рамках недавней командировки в Соболево сам видел брошенную рыбу, причем даже непоротую. Все материалы переданы контролирующим органам — проводится расследование. «Очень надеюсь, что удастся поймать за руку этих «деятелей», — добавил руководитель краевого ведомства.

Для борьбы с рыбными свалками проводится работа совместно с общественностью, контрольно-надзорными и правоохранительными органами, сообщил министр. Мониторингом займутся специальные посты. В Усть-Большерецком районе такой пост уже установлен, в ближайшее время он должен появиться в Соболево. По поручению губернатора Владимира Солодова эти два района будут находиться в зоне особого внимания.

Андрей Здетоветский также обратился к рыбакам, чтобы они содействовали в решении проблемы. «Уважаемые наши рыбаки, пожалуйста, посмотрите по сторонам, что происходит на местах, где вы осуществляете промысел», — попросил министр.

Допускать экологическое нарушения недопустимо, на такие случаи нужно очень жестко реагировать, подчеркнул Андрей Здетоветский.

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