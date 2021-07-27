Пограничники Приморья собрали «урожай» краба и креветки

В Приморском крае пограничники изъяли более 1,3 тонны морепродуктов. Незаконно добытых креветку и краба обнаружили на борту судна, в остановленной машине и браконьерском цеху.

В районе острова Аскольд была остановлена шхуна, приписанная к порту Владивостока. На ней пограничники нашли варочный бак, пластиковые контейнеры и 2,5 тыс. креветок разных видов, хотя по документам экипаж имел разрешение только на промысел разнорыбицы. Шхуну доставили в порт Находка для дальнейшего разбирательства.

Как сообщили Fishnews в пресс-группе Погрануправления ФСБ России по Приморскому краю, в марте это судно уже задерживали за креветочное браконьерство. «Хотя владелец шхуны сменился, экипаж продолжил заниматься незаконной добычей водных биологических ресурсов», — отметили в ПУ.

На дороге из бухты Триозерье в поселок Первостроителей силовики остановили микроавтобус, в котором обнаружили около 200 кг вареного синего краба неизвестного происхождения. В жаркую погоду краб перевозился в машине, не предназначенной для транспортировки скоропортящегося товара, обратили внимание в пресс-службе. Такой «деликатес» мог пагубно сказаться на здоровье потребителей.

Во Владивостоке пограничники досмотрели два рефрижераторных контейнера. Было изъято более 800 кг северной креветки, свыше 200 кг гребенчатой креветки и шримса-медвежонка, а также более 200 секций конечностей камчатского краба. Владелица контейнеров не смогла представить документов на биоресурсы.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews