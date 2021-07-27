Рыбаки избегают уязвимых районов в Баренцевом море

Независимый мониторинг подтвердил, что крупнейшие рыбопромышленные компании Северного бассейна соблюдают добровольные обязательства и стараются не вести промысел донными тралами в районах, где могут обитать уязвимые морские организмы.

Соглашение о мерах по защите уязвимых биотопов Баренцева моря, которое разрабатывалось в сотрудничестве с WWF России, действует уже год — 14 июля 2020 г. его подписали Союз рыбопромышлеников Севера, группа «Норебо», ГК «ФЭСТ» и Архангельский траловый флот. Его участники договорились об особом порядке использования донных тралов в трех районах, где, по данным ученых, могут встречаться участки с определенным составом обитающих на них морских организмов.

Рыбаки обязались по возможности выбирать для промысла другие акватории и вести учет прилова нецелевых видов при каждом тралении в пределах таких районов. Еще одним условием соглашения стала разработка программы размещения наблюдателей, чтобы обеспечить сбор научных данных на промысловых судах при работе донным тралом как в границах этих районов, так и за их пределами в Баренцевом море.

Суммарная площадь районов добровольного избегания составила более 14 тыс. кв. миль. Это 3,4% от общей площади Баренцева моря.

Независимый мониторинг промысловой активности 98 судов, которыми оперируют участники соглашения, вели эксперты мурманской компании «Морская информатика». Они анализировали данные АИС и судовые суточные донесения за второе полугодие 2020 г. о позиционировании каждого судна и вылове. Эта информация сравнивалась с данными о работе российского рыбопромыслового флота за аналогичный период 2015-2017 гг., предоставленными WWF России.

«Результаты независимого мониторинга показали высокий уровень соответствия положениям соглашения в отношении районов добровольного избегания в Баренцевом море», — сообщили Fishnews в пресс-службе группы «Норебо».

Общая площадь акватории, на которой работали суда во второй половине 2020 г., составила почти 54 тыс. кв. миль или около 13% площади Баренцева моря. Анализ прилова нецелевых видов показал, что в основном в прилове попадались гидрозои, губки, морской огурец, морские звезды и другие морские организмы. Охраняемые виды в приловах не регистрировались. Сравнение данных за 2015–2017 гг. и за 2020 гг. также выявило, что воздействие донных тралений осталось на одинаковом уровне.

Участники соглашения рассчитывают, что программа размещения наблюдателей, которая должна охватывать все суда, будет разработана и согласована в течение 2021 г. В будущем эта программа позволит улучшить сбор научных данных об уязвимых биотопах в Баренцевом море и видовом составе уловов. Эти сведения могут использоваться для уточнения границ районов добровольного избегания и доработки корректирующих действий по защите местообитаний уязвимых морских организмов.

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