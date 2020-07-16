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Рыбаки постараются ограничить промысел с использованием традиционных донных тралов в трех районах Баренцева моря. Фото пресс-службы WWF России

Рыбаки позаботятся об уязвимых экосистемах Баренцева моря

Крупнейшие компании Северного бассейна подписали соглашение о защите уязвимых биотопов Баренцева моря. Рыбаки постараются ограничить промысел с использованием традиционных донных тралов в трех районах.

Соглашение о мерах по защите уязвимых биотопов Баренцева моря 14 июля подписали группа «Норебо», Архангельский траловый флот, группа компаний «ФЭСТ» и Союз рыбопромышленников Севера. Таким образом, рыбаки Северного бассейна сделали еще один шаг для сохранения экосистемы Баренцева моря и рациональной экологически устойчивой эксплуатации водных биоресурсов в соответствии с принципами осторожного подхода.

Соглашение стало результатом успешного многолетнего сотрудничества рыбодобывающих предприятий, WWF России и научных организаций, нацеленного на разработку мер по снижению влияния донного промысла на морскую среду, рассказали Fishnews в пресс-службе группы «Норебо». Основная цель договоренностей – получить достоверные научные данные о видовом составе донных экосистем и выработать совместно с учеными и экологами обоснованные рекомендации по охране уязвимых биотопов Баренцева моря.

В соглашении определены три района – два на севере и один на юго-западе моря, где высока вероятность нахождения уязвимых биотопов – участков дна с определенным видовым составом обитателей. Рыбопромышленники обязались по возможности ограничить промысел с использованием традиционных донных тралов в этих районах и стремиться наиболее полно регистрировать прилов морского бентоса. Сейчас эти рекомендации распространяются на 97 российских судов, ведущих промысел северо-восточной арктической трески, пикши, сайды и северной креветки.

«Решение заключить соглашение было непростым, но все участники едины в понимании того, что сохранение здоровой и продуктивной экосистемы Баренцева моря – залог нашего благополучия и благополучия будущих поколений России», – подчеркнул представитель группы «Норебо» Сергей Сенников.

Эту позицию поддерживают и другие участники соглашения. «В этом году компании «Архангельский траловый флот» исполнилось 100 лет. Наши планы не ограничиваются тремя годами, мы сознательно идем на некоторые ограничения, для того чтобы и состояние водных биоресурсов, и состояние нашего бизнеса в обозримом будущем были устойчивыми. Это нормальное поведение ответственного бизнеса», – отметил исполнительный директор АТФ Сергей Несветов.

Соглашение вступает в силу с 1 августа и открыто для присоединения как российских, так и иностранных рыбопромышленных предприятий и отраслевых объединений.

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  • Рыбаки постараются ограничить промысел с использованием традиционных донных тралов в трех районах Баренцева моря. Фото пресс-службы WWF России
  • Общая площадь трех особых участков - 14 тыс. кв. миль. Изображение предоставлено пресс-службой WWF России
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