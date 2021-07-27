Рыбоводный комплекс на Дону обещают оплатить атомщики

Главрыбвод ищет подрядчика для строительства в Ростовской области стерляжье-рыбцового-шемайного комплекса на базе Аксайско-Донского рыбоводного завода. Планы по наращиванию мощностей действующего завода обсуждались более 10 лет.

Конкурсная документация размещена на сайте госзакупок, сообщает корреспондент Fishnews. Комплекс будет расположен в поселке Задонский Багаевского района. Согласно техзаданию, мощность объекта — 8,8 млн штук молоди частиковых рыб (шемаи и рыбца), а также 4 млн штук молоди осетровых (стерляди и русского осетра) в год. В конкурсной документации упоминается, что в настоящее время мощность Аксайско-Донского рыбоводного завода составляет 9 млн штук молоди рыбца.

Проектом предусмотрено возведение административно-бытового корпуса, навеса бассейнового цеха, контрольно-пропускного пункта, плавучих насосных станций и других сооружений. Срок сдачи объекта — 30 сентября 2022 г.

Стоимость контракта — 295,7 млн рублей. Финансировать строительство предполагается из внебюджетного источника — на пожертвования АО «Концерн Росэнергоатом». На средства концерна уже разработана проектная документация.

По информации Азово-Черноморского теруправления Росрыболовства, Аксайско-Донской рыбоводный завод был построен в 1956 г. Это единственное предприятие в России по выращиванию молоди рыбца. Расположение завода позволяет выпущенной молоди пройти до Азовского моря при полной адаптации с увеличением массы до 150 г.

Планы по наращиванию мощности завода обсуждались как минимум с 2007 г. Предполагалось, что новый рыбоводный комплекс будет создан за счет компенсационных средств Волгодонской АЭС.

Вместе с рядом других государственных предприятий рыбной отрасли Аксайско-Донской завод был включен в список приватизируемого госимущества на 2014-2016 гг., однако затем исключен из перечня и обсуждение наращивания его мощностей возобновилось. В 2018 г. был объявлен тендер на проектирование комплекса.

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