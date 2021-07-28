Камчатка работает над перечнем рыболовных участков

На Камчатке продолжается работа по формированию регионального перечня рыболовных участков для промысла. Согласно законодательству, такие акватории нужны рыбакам для получения права на добычу целого ряда объектов, в том числе лососей.

Напомним, что по закону списки рыболовных участков должны утверждаться в регионах по согласованию с федеральными властями. При этом с 2019 г. вступили в силу новые Правила определения границ рыболовных участков, утвержденные постановлением правительства РФ от 14 июня 2018 г. № 681.

Тема рыболовных участков имеет особое значение для регионов, в которых добываются тихоокеанские лососи: за пользователями, которые занимаются промыслом этих рыб, должны быть закреплены РЛУ.

Министерство рыбного хозяйства Камчатского края опубликовало на своем сайте информацию о порядке описания границ рыболовных участков, расположенных в территориальном море и внутренних морских водах РФ.

Эти материалы должны помочь предприятиям, прокомментировал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын. Росрыболовство также подтвердило, что при описании границ РЛУ нужно опираться на информацию из действующих договоров на участки, напомнил председатель АДЛК.

«Мы договорились с министерством - мы давно эту работу ведем, - что будет подготовлен алгоритм действий для рыбаков», — рассказал руководитель объединения на конференции Fishnews Online. Рекомендации доводились до сведения пользователей и ранее, добавил он.

«По моей информации, порядка 30% участков для промышленного рыболовства на сегодняшний день описаны по требованиям постановления № 681», — сообщил Владимир Галицын.

Завершить работу планируется до конца августа. Затем после прохождения всех необходимых процедур перечень внесут на рассмотрение Федерального агентства по рыболовству.

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