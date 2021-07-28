Рыболовы Сахалина и Курил регистрируют сети

В Сахалинской области уже поставлено на учет свыше 3,6 тыс. сетных орудий для любительской рыбалки, сообщило территориальное управление Росрыболовства.

Правила учета и маркировки сетных орудий лова для рыбаков-любителей вступили в силу с начала 2020 г. В Сахалинской области этим занимается Сахалино-Курильское теруправление Росрыболовства.

«В текущем году зарегистрировано и поставлено на учет 2027 сетных орудий лова. Всего за весь период регистрации на территории Сахалинской области поставлено на учет 3678 сетных орудий лова», — рассказали Fishnews в СКТУ.

В ведомстве отметили, что бланки и образцы заявлений есть на первом этаже теруправления (Южно-Сахалинск, улица Емельянова, 43а). Срок принятия решения о регистрации сети в реестре или отказе не превышает 20 дней.

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