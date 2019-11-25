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Маркировку сетей хотят использовать для сохранения биоресурсов

Сети поставят на учет и снабдят метками

Правительство утвердило правило учета сетных орудий добычи для рыбаков-любителей. Новый документ вступит в силу с января следующего года.

Принят еще один документ, которым граждане будут руководствоваться в рамках нового закона о любительском рыболовстве. Рыбаки-любители должны будут ставить на учет все сетные орудия добычи, которыми собираются пользоваться. Напомним, что применять их с 1 января 2020 г. можно будет только в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Правила учета сетных орудий вылова утверждены постановлением правительства от 21 ноября 2019 г. № 1482.

Учетом займутся территориальные управления Росрыболовства, для этого они будут вносить сведения о сетных орудиях в специальный реестр, сообщает корреспондент Fishnews.

Для учета гражданам потребуется обратиться с заявлением в теруправление, в зоне ответственности которого находится место будущей рыбалки. Предусмотрена подача обращения на бумаге или в форме электронного документа – непосредственно в само территориальное управление или через МФЦ. Планируется, что для подачи электронного документа можно будет использовать портал госуслуг.

В правилах перечислены сведения, которые должны содержаться в заявлении. Это в том числе информация о характеристиках орудия добычи.

Исходя из текста правил, учету подлежат жаберные сети, невода всех типов, бредни, сетные ловушки любых типов и прочие сетные орудий лова. Если заявленное орудие лова не отвечает правилам рыболовства, его не зарегистрируют.

Каждому орудию лова будет присваиваться учетный номер, состоящий из серии и номера. Владелец должен будет нанести этот номер на орудие лова. Требования, которые должны соблюдаться при поштучной маркировке, приводятся в части 4 статьи 9 закона о любительском рыболовстве.

Если сеть будет утилизирована, утеряна, уничтожена, если владелец захочет ее кому-то отдать, он должен будет обратиться с заявлением об аннулировании учетного номера.

Не понадобится информировать территориальное управление Росрыболовства, если рыболов поменяет износившееся орудие добычи на такое же по параметрам.

Правила распространяются на организаторов любительской рыбалки, у которых есть сетные орудия лова.

Если заявитель обратится не в то теруправление, ему обязаны об этом сообщить.

Определены также правила поштучной маркировки орудий лова. Владельцы сетей должны будут сами изготавливать или приобретать маркировочные знаки. В правилах приводятся требования к таким меткам.

Ранее постановлением от 16 ноября 2019 г. № 1462 правительство также определило особенности оборота и применения жаберных сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока.

Fishnews

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НазадМетки: дальний востокправительстворосрыболовство
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