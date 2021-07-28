Пандемия перенаправила рыбные потоки из Хабаровского края

За первое полугодие предприятия Хабаровского края продали на экспорт 72 тыс. тонн рыбы и морепродуктов на 197,5 млн долларов. Поставки в Китай сократились, но выросли объемы, идущие в Южную Корею.

Экспорт рыбопродукции из Хабаровского края за январь-июнь 2021 г. в натуральном выражении составил 77,3% к уровню 2020 г., в стоимостном — 97,7%.

В Китай предприятия недопоставили 46 тыс. тонн продукции на 37,5 млн. долларов, рассказали Fishnews в краевом министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности. В ведомстве отметили, что сокращение поставок объясняется ограничениями, которые КНР ввела в связи с пандемией коронавируса.

Предприятия вынуждены были перераспределить основные объемы поставок на Республику Корея и Японию.

Экспорт рыбной продукции и морепродуктов в Республику Корея вырос в тоннах в 1,5 раза и на 25% в денежном выражении.

В общем объеме поставок в стоимостном выражении большую часть занимает продукция из ракообразных — 49%. На долю мороженой рыбы приходится 40,6%, прочей рыбопродукции — 10,4%.

В этом году предприятия значительно увеличили экспорт переработанной продукции (филе, фарш, готовая продукция из ракообразных), обратили внимание в министерстве. В целом рост составил в объемных показателях 3,2 раза, в ценовых — 2,4 раза,

Практически на 26% увеличилась средняя цена за тонну экспортной продукции.

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