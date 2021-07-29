Браконьерский бизнес обеспечил «билеты» в колонию

В Хабаровском крае члены организованной преступной группы осуждены за незаконный вылов и переработку осетровых. Наказанием стали реальные сроки в колонии общего режима.

Приговор вынес Ульчский районный суд. Фигуранты осуждены за совершение преступления по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконные добыча и оборот «краснокнижных» водных биоресурсов, совершенные организованной группой).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе краевой прокуратуры, в 2018 г. трое жителей Николаевска-на-Амуре создали ОПГ для незаконной добычи рыб осетровых видов, их переработки, хранения, перевозки и последующей реализации икры.

Злоумышленников задержали полицейские в ходе оперативно-разыскных мероприятий. По данным надзорного ведомства, изъято 104 кг браконьерской черной икры.

Одного из фигурантов уголовного дела суд приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы, двое других получили по три года. Отбывать наказание они будут в исправительной колонии общего режима. С браконьеров также взыскана сумма ущерба. Приговор пока не вступил в законную силу.

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