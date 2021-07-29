Приморцам напомнили об осторожности с белухами

В Приморье участились встречи отдыхающих с белухами и другими морскими млекопитающими. Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО рассказали о возможной опасности при контактах с этими животными и напомнили о правилах поведения.

В прибрежных водах Приморского края все чаще стали появляться белухи. Встречи с ними вызывают интерес и восторг отдыхающих, однако сотрудники ТИНРО советуют не вступать с животными в близкий контакт.

«Дикие млекопитающие в своей естественной среде являются переносчиками различных вирусных и бактериальных заболеваний, а также паразитов», – предупреждает пресс-служба института. Кроме того, иммунитет китообразных слабее, чем у человека, поэтому существует большая вероятность навредить животному.

Интерес к людям и дружелюбие белух объясняется их врожденным любопытством, а в случае с прирученными белухами, выпущенными в бухте Успения в 2019 г., – полным отсутствием страха перед человеком. Однако ученые отмечают, что такие крупные морские млекопитающие, которые достигают 3-3,5 м в длину и весят около 500-600 кг, могут ненамеренно нанести травму человеку во время игры.

«Удар белухи головой или хвостовой лопастью может травмировать или оглушить человека, что крайне опасно, особенно на воде», — рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО.

Без опыта и специальных знаний невозможно предсказать поведение животного. Поэтому специалисты советуют при встрече с белухами наблюдать за ними с безопасного расстояния и стараться не привлекать к себе внимание, особенно если вы находитесь на лодке. Подплывая к людям, морские обитатели могут перевернуть судно или травмироваться, ударившись о борт или попав под винт.

Специалисты филиала призывают гостей и жителей края не подвергать опасности близких, свою жизнь и здоровье, а также само животное.

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