Жара сдвинула сроки путины на Сахалине

Комиссия по оперативному регулированию промысла изменила сроки начала лова на северо-востоке Сахалина, а также установила сроки добычи на морских участках, прилегающих к устьям базовых рек рыбоводных заводов, на юго-восточном побережье. Такое решение объясняется гидрологическими условиями.

Промысел лососей на участке от 2 км севернее протоки залива Пильтун до мыса Терпения откроется 30 июля, а не 1 августа, как предполагалось ранее. Такой срок комиссия по регулированию добычи анадромных рыб в Сахалинской области установила для промышленного и традиционного рыболовства.

Решение продиктовано неблагоприятными гидрологическими условиями в реках, говорится в протоколе заседания. Также в связи с гидрологической обстановкой определены сроки промышленного рыболовства на юго-восточном Сахалине, на морских участках, прилегающих к устью базовых рек рыбоводных заводов, — с 30 июля до 6 августа, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что на Сахалине, как и в других дальневосточных регионах, стоит аномально жаркая погода. Высокая температура воздуха на юге Дальнего Востока стала причиной прогрева речных вод до уровня, выходящего за комфортные для нерестовых миграций лососей условия, рассказали ранее во ВНИРО. Наихудшие термические условия, по данным института, сложились на Амуре, а также в реках север- и юго-восточного Сахалина. «В том случае, если ночные температуры не будут возвращаться в зону термопреферендума горбуши и в нижнем течении рек нет выходов грунтовых вод, возможна гибель производителей, прошедших в реки», — заявили в НИИ.

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