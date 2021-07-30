Лов лососей разрешили уже на нескольких участках Сахалина

Комиссия по оперативному регулированию промысла установила сроки добычи тихоокеанских лососей на морских участках, прилегающих к устьям еще пяти базовых рек рыбоводных заводов на юго-восточном побережье Сахалина.

С 31 июля будет разрешен вылов лососей на морских рыболовных участках, прилегающих к устьям рек Лазовая, Дудинка, Ай, Мануй и Тихая, сообщает корреспондент Fishnews. Как отмечено в протоколе заседания региональной комиссии по регулированию добычи анадромных видов рыб, решение принято в связи с неблагоприятными гидрологическими условиями в реках.

Чуть ранее комиссия разрешила с 30 июля вести лов на морских участках, прилегающих к устьям рек Островка, Игривая, Долинка, Очепуха, Фирсовка, Пугачевка, Лесная, Макарова, Нитуй.

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