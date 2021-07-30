Георгий Мартынов: Профессиональная подача новостей отрасли — большой труд

Рыбная отрасль очень динамичная, уследить за ключевыми новостями в ней помогают СМИ. И здесь особое место принадлежит медиахолдингу Fishnews, считает президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов.

Общаться со средствами массовой информации — неотъемлемая часть работы рыбохозяйственных объединений, отметил руководитель Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. АРПП плотно взаимодействует со СМИ, дает комментарии по самым актуальным для рыбной промышленности темам.

При этом профильные СМИ — это еще и надежный партнер и помощник для отраслевых союзов и ассоциаций, подчеркнул Георгий Мартынов.

«Рыбная отрасль сама по себе очень динамичная. Обстановка на промысле, в портах меняется каждую минуту. Отрасль работает круглосуточно и круглый год. Более того, постоянно меняется нормативно-правовая база в рыбохозяйственном комплексе: федеральные законы, правила рыболовства и многое другое. За событиями невероятно сложно уследить. Но есть СМИ, которые не один год трудятся над этим, накапливают профессиональный опыт. Рассказывают о ситуации на промысле, в портах, при перевозках, о законодательстве. Все это удается уже в течение 15 лет освещать Fishnews», — рассказал президент АРПП, поздравляя медиахолдинг с юбилеем.

Решать острые для отрасли вопросы помогает совместная работа глав объединений в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока: его встречи проводятся на площадке Fishnews Online.

«С огромным уважением отношусь к коллективу Fishnews — к людям, которые достоверно и оперативно освещают ситуацию в отрасли», — подчеркнул Георгий Мартынов.

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