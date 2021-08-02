Госпрограмму развития Дальнего Востока перестроят под новую систему

С 2022 г. начнет действовать новая система управления государственными программами. В рамках этих изменений планируется утвердить стратегические приоритеты комплексной госпрограммы РФ «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».

С 2022 г. в России начнет действовать новая система управления государственными программами, должны трансформироваться подходы к их подготовке и реализации. Для каждой программы, а также ее отдельных элементов обещают сформировать перечень общественно значимых показателей, увязанных с национальными целями развития.

Определен перечень комплексных госпрограмм, которые призваны свести воедино различные мероприятия, направленные на развитие конкретной отрасли или территории. Это в том числе документ по Дальнему Востоку.

Минвостокразвития опубликовало проект постановления правительства «Об утверждении комплексной государственной программы Российской Федерации «Социально-экономическое развитие Дальневосточного федерального округа».

Как сообщает корреспондент Fishnews, планируется утвердить стратегические приоритеты комплексной госпрограммы.

Среди ключевых конкурентных преимуществ Дальневосточного федерального округа названы экономико-географическое положение в непосредственной близости к перспективному рынку АТР, крупнейшие в мире запасы природных ресурсов, способные стать базой для новых масштабных производств (в том числе 33% водных биоресурсов), научно-образовательный потенциал.

Развитие региона, говорится в проекте, сдерживают отток населения, недостаток транспортной и социальной инфраструктуры, высокие тарифы на энергоресурсы и услуги инфраструктурных компаний.

В регионе действуют инструменты, которые авторы документа называют «новаторскими»: свободный порт Владивосток, территории опережающего развития (ТОР, ТОСЭР), «дальневосточный гектар», инфраструктурная поддержка инвестпроектов, инвестиционные квоты на вылов рыбы и т.д.

В качестве приоритетов разработчики видят создание в округе конкурентоспособных условий для хозяйственной деятельности, крупномасштабный приток инвестиций, развитие инфраструктуры для реализации инвестпроектов, закрепление населения на основе повышения уровня жизни, развитие центров экономического роста регионов.

Предполагается создание 153,5 тыс. рабочих мест и вложения 3207,7 млрд рублей инвестиций накопленным итогом к 2030 г. В ДФО должно закрепиться 8 398,7 тыс. человек.

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