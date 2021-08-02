Аквакультура подросла на 25% за полгода

По данным Росрыболовства, объемы производства в аквакультуре за первое полугодие составили 211 тыс. тонн. Это на 25% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020 г. Лучшую динамику демонстрируют регионы Северо-Запада и Сибири.

По объемам производства лидируют предприятия СЗФО – 71,7 тыс. тонн, по сравнению с первой половиной 2020 г. рост составил 62%, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. На Дальнем Востоке «морские урожаи» увеличились на 19% — до 54,6 тыс. тонн. Рыбоводы ЮФО отчитались о 53,2 тыс. тонн, что на 16% больше, чем год назад.

Остальные территории заметно уступают первой тройке, хотя зачастую демонстрируют положительную динамику. В Центральном федеральном округе хозяйства вырастили 9,9 тыс. тонн (+15%) товарной рыбы и рыбопосадочного материала, в Поволжском — 4,5 тыс. тонн (+18%), в Сибирском — 1,9 тыс. тонн (+40%). На Урале цифры сохранились на уровне прошлого года — около 3 тыс. тонн, а на Северном Кавказе снизились на 20%, до 12,3 тыс. тонн.

Среди отдельных регионов максимальными объемами может похвастаться Приморский край — 54,5 тыс. тонн, который в одиночку обеспечивает весь результат ДФО.

На севере и юге европейской части страны развитие аквакультуры более равномерное: в Мурманской области предприятия вырастили 48,3 тыс. тонн рыбы, в Ростовской области — 17 тыс. тонн, в Краснодарском крае — 16,5 тыс. тонн, в Астраханской области — 14,9 тыс. тонн, в Карелии — 14 тыс. тонн.

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