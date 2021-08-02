Рыбинспектору не дали «взять под крышу» общину КМНС

На Камчатке возбуждено уголовное дело о покушении на получение взятки через посредника. По версии следствия, сотрудник Северо-Восточного теруправления Росрыболовства потребовал от общины коренных народов центнер икры за сокрытие нарушения и покровительство.

Подозреваемому инкриминируют совершение преступлений, предусмотренных частью 3 статьи 30 и части 5 статьи 290 УК РФ.

По версии следствия, в июле старший госинспектор отдела оперативного государственного контроля, надзора и безопасности мореплавания СВТУ при проверке деятельности родовой общины в Усть-Большерецком районе выявил признаки административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьей 8.42 КоАП РФ (нарушение при использовании прибрежной защитной полосы).

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Камчатскому краю, подозреваемый потребовал от представителя общины передать ему икорную продукцию весом 100 кг и общей стоимостью 450 тыс. рублей за несоставление протокола и общее покровительство.

Затем фигурант направил своего посредника на рыбозавод, где хранилась продукция общины. Там посредник получил икру, после чего был задержан сотрудниками краевого управления ФСБ России.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Расследование уголовного дела продолжается.

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