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Окунь-клювач моря Ирмингера. Фото пресс-службы АтлантНИРО

Россия увеличила уловы окуня-клювача

Научный наблюдатель АтлантНИРО завершил работы на промысле окуня-клювача в море Ирмингера. Этот сезон оказался для российского флота более успешным, чем прошлогодний.

Лов велся в июне-июле в районах регулирования Комиссии по рыболовству в Северо-Восточной Атлантике (НЕАФК) и Организации по рыболовству в северо-западной части Атлантического океана (НАФО). На борту БМРТ «Иосиф Шмелькин» работал старший специалист сектора промышленного рыболовства Атлантического филиала ВНИРО Андрей Бандуров.

За рейс ученый обработал 26 тралений, промерил более 7 тыс. рыб, проанализировал около 1,3 тысячи, взял около 750 проб для определения возраста окуня-клювача, сообщили Fishnews в пресс-службе АтлантНИРО. Также ежедневно осуществлялся мониторинг гидрометеорологических параметров в районе промысла.

Суда, как обычно, смещались вдоль рыболовной зоны Восточной Гренландии в юго-западном направлении, облавливая скопления пелагического окуня в районе регулирования НЕАФК (к востоку от 42° з.д.).

В первой декаде июля промысловая обстановка была слабой, уловы БМРТ в основном составляли 10-30 тонн за судосутки. Во второй декаде июля уловы возросли до уровня 35-65 тонн за судосутки лова, промысловая обстановка до 21 июля оставалась благоприятной. Основу добычи составлял окунь длиной 28-41 см с модальным классом длины 35 см, средней массой около 500 г. Распределение скоплений, размерный состав и биологическое состояние окуня были сходными с показателями в аналогичный период прошлого года.

В целом сезон промысла 2021 г. можно оценить как более успешный, чем в 2020 г., резюмировали в филиале. По данным АтлантНИРО, средняя производительность российских ТСМ и БМРТ в апреле-июле составила 32 тонны за судоутки лова (уровень 2020 г. — 20 тонн).

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Fishnews

  • Окунь-клювач моря Ирмингера. Фото пресс-службы АтлантНИРО
  • Обработка уловов клювача на борту. Фото пресс-службы АтлантНИРО
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