Запасы омуля в Байкале мониторит наука

Ученые Байкальского филиала ВНИРО собрали материалы для оценки структуры нагульного стада омуля. Мониторинг проводился в трех основных рыбопромысловых районах озера — Селенгинском, Баргузинском и Северобайкальском.

Контрольные научные ловы выполнялись закидными неводами с параметрами, соответствующими промысловым орудиям. Специалисты получили репрезентативные данные, необходимые для анализа и оценки запасов омуля в Байкале. Напомним, сейчас промышленная добыча этой рыбы запрещена.

Также комплексные экспедиционные исследования охватили озера Еравно-Харгинской системы — Щучье и Сосновское. Время экспедиции совпало с периодом, когда после длительного маловодья уровень воды начал повышаться.

«Особенно продуктивно это для экосистемы озера Сосновского, в котором последние годы наблюдались заморные явления. Результаты последних наблюдений свидетельствуют о том, что рыбные запасы в озере начинают постепенно восстанавливаться», — рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

В Иркутской области исследования традиционно проводились на водохранилищах ангарского каскада ГЭС — Братском и Усть-Илимском, где сосредоточены основные рыбные запасы и ведется активный промысел.

Кроме того, специалисты БайкалНИРО обследовали Богучанское водохранилище, где действует запрет на промышленную добычу рыбы. Полученные данные позволят определить объемы возможного вылова и очертить перспективы возобновления промышленного рыболовства в акваториях региона.

В Забайкальском крае специалисты изучили состояние запасов рыбы и ее кормовой базы в озерах Иван и Кенон. Обширный материал экспедиции будет наиболее показателен и иллюстративен в сравнении с данными прошлых лет, отметили во ВНИРО.

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