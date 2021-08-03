Дальний Восток развивает контейнерные перевозки рыбы

В Дальневосточном регионе активно идет лососевая путина. Ситуацию с наличием свободных мощностей в портах спасает ритмичная отправка рыбы в рефконтейнерах. В этом году список надежных перевозчиков пополнился компанией «РефАльянс».

В 2020 г. при поддержке одного из акционеров ОАО «Владморрыбпорт» Дениса Сарана (компания «ДВ Инвест») в рамках режима свободного порта Владивосток было создано ООО «РефАльянс». Основная цель — организация качественного сервиса по доставке мороженой рыбопродукции с Дальнего Востока в различные регионы России. Компания начала работать в этом году и уже заняла одну из лидирующих позиций в ДФО по количеству перевозок рефрижераторных грузов по железной дороге (до 40% от всех отправок в рефконтейнерах).

Как сообщает корреспондент Fishnews, с конца 2020 г. «ДВ Инвест» активно инвестирует в «РефАльянс». Приобретено 200 новых крупнотоннажных рефрижераторных контейнеров (КРК), заказано производство 5 современных дизель-генераторных контейнеров (ДГК). Сегодня в оперативном управлении компании около 800 крупнотоннажных рефрконтейнеров, 300 платформ и современная энергетика. Ведется работа по сокращению производственных издержек. В планах на следующий год приобретение еще 200 новых КРК и современной энергетики.

«РефАльянс» обеспечивает еженедельный поездной сервис по перевозке рефрижераторных грузов с Дальнего Востока в западные регионы страны и в обратном направлении. С августа планируется увеличить частоту отправок вдвое — до двух рефрижераторных контейнерных поездов в неделю.

Сервис «РефАльянса» внедряет передовые технологии и системы автоматизации и отслеживания груза. Это позволяет в режиме реального времени отслеживать местоположение товара и его температурный режим.

Успех компании приносит слаженная работа коллектива, в котором трудятся лучшие специалисты отрасли с соответствующими компетенциями и опытом.

«ООО «РефАльянс» работает с основными крупнейшими рыбопромышленными компаниями, — рассказал генеральный директор Алексей Златкин — Загрузка рефконтейнеров происходит не только в основных портах Приморья, но и с холодильных мощностей Хабаровского края, тем самым обеспечивается своевременная поставка рыбопродукции к конечному потребителю. Мы не скрываем, что идея создать компанию по рефрижераторной транспортировке рыбы возникла благодаря росту объема перевалки уловов через морские порты Дальнего Востока при одновременном устаревании парка специализированных железнодорожных вагонов для такой продукции. При необходимости мы помогаем нашим партнерам в организации перевозки другим видом транспорта — грузовиками, вагонами».

В дальнейшем «РефАльянс» планирует расширить географию отправок в основные регионы потребления (Новосибирск, Екатеринбург, Санкт-Петербург и другие).

«Что касается цен, то они на все виды подвижного состава в среднем одинаковы, есть сезонные колебания. Например, вывозить машиной обычно дороже, однако это более мобильный транспорт, который позволяет продать продукт прямо в пути и избежать издержек, связанных с дополнительными досмотрами и документами. Но крупным трейдерам удобнее работать с железной дорогой как с более стабильным транспортом», —обратил внимание Алексей Златкин.

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