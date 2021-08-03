Новости
Минэкономразвития поднимет тему российского экспорта рыбы на переговорах с КНР

Проблемы рыбного экспорта вынесут на уровень российско-китайской подкомиссии

По предложению ВАРПЭ Минэкономразвития поднимет тему российского экспорта рыбы в рамках консультаций с КНР по устранению торговых барьеров и на заседании двусторонней подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По оценкам Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), остановка экспортных поставок рыбы в Китай снизит выручку дальневосточных рыбохозяйственных предприятий в этом году на 27%. Кроме того, проблемы с экспортом негативно отразятся на социально-экономическом положении прибрежных регионов Дальнего Востока, сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации.

5 июля президент ВАРПЭ Герман Зверев обратился к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой задействовать механизм по выявлению нетарифных барьеров, созданный Минэкономразвития России совместно с Министерством коммерции КНР.

Замминистра Владимир Ильичев отметил, что министерство неоднократно информировало китайскую сторону о возникших у экспортеров сложностях и необходимости скорейшего возобновления беспрепятственного пропуска российских товаров через границу с Китаем. По его словам, ведомство и в дальнейшем будет оказывать содействие российским участникам ВЭД в урегулировании ситуации с поставками продукции рыбного промысла в КНР.

«Планируем включить данный вопрос в повестку дня курируемых Минэкономразвития России двусторонних механизмов с КНР — 5-го раунда консультаций по выявлению и снятию барьеров и ограничений в торгово-экономической и инвестиционной сферах и 23-го заседания Российско-Китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, запланированных к проведению до конца 2021 года», — заявил замглавы Минэкономразвития.

Ранее подготовленная ВАРПЭ информация о ситуации с рыбным экспортом наряду с предложением о проведении консультаций была высказана российской стороной в ходе 80-го заседания Комитета ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам. В рамках мероприятия российская делегация призвала Китай отменить ранее введенные ограничения и бороться с распространением COVID-19 сообща, основываясь на имеющихся научных данных и объективной оценке рисков. Также российская сторона заявила о готовности продолжить консультации с Китаем на двусторонней основе.

«Для сохранения финансовой устойчивости российской рыбной отрасли в 2021 году крайне важно открыть китайский рынок и устранить барьеры для диверсификации экспортных поставок», — подчеркнул Герман Зверев.

Он напомнил, что ВАРПЭ с прошлого года последовательно предлагает системные меры по устроению «тромба» в торговле рыбопродукцией с Китаем. Руководство ассоциации ведет постоянный диалог с органами власти различного уровня и отмечает, что министерства и ведомства «с вниманием относятся к предложениям делового сообщества».

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: КНРварпэдальний востоккитай
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Все материалы

Интервью

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО Николай АНТОНОВ

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО

Николай АНТОНОВ

Дальневосточные палтусы ждут стратегию

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин САВЕНКОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Константин САВЕНКОВ

Мы нацелены на обеспечение непрерывных экспортных поставок

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Рыбаки также привлекают внимание к сохранению палтусов

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Заводы для второй волны

Все интервью

Личное мнение

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

Игорь ХОВАНСКИЙ

Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Рыбацких денег для рывка судостроения недостаточно

Все материалы

Крупным планом

Проблема эффективной переработки рыбных отходов по-прежнему остается одной из самых актуальных для отечественных рыбаков

GEA: скрытый потенциал рыбьего жира

Экипаж пограничного катера поднимает браконьерскую сеть

Морское браконьерство — что делать дальше?

Мультитемпературный холодильный комплекс вместимостью до 8 000 тонн начнет работу в Приморье в начале 2022 г.

Холодильный комплекс XXI века заработает в Приморье в 2022 году

В Клину продукцию «Норебо» готовят для поставки в магазины

Показать рыбу во всей красе

Все материалы

События

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.