Проблемы рыбного экспорта вынесут на уровень российско-китайской подкомиссии

По предложению ВАРПЭ Минэкономразвития поднимет тему российского экспорта рыбы в рамках консультаций с КНР по устранению торговых барьеров и на заседании двусторонней подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.

По оценкам Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ), остановка экспортных поставок рыбы в Китай снизит выручку дальневосточных рыбохозяйственных предприятий в этом году на 27%. Кроме того, проблемы с экспортом негативно отразятся на социально-экономическом положении прибрежных регионов Дальнего Востока, сообщили Fishnews в пресс-службе ассоциации.

5 июля президент ВАРПЭ Герман Зверев обратился к министру экономического развития РФ Максиму Решетникову с просьбой задействовать механизм по выявлению нетарифных барьеров, созданный Минэкономразвития России совместно с Министерством коммерции КНР.

Замминистра Владимир Ильичев отметил, что министерство неоднократно информировало китайскую сторону о возникших у экспортеров сложностях и необходимости скорейшего возобновления беспрепятственного пропуска российских товаров через границу с Китаем. По его словам, ведомство и в дальнейшем будет оказывать содействие российским участникам ВЭД в урегулировании ситуации с поставками продукции рыбного промысла в КНР.

«Планируем включить данный вопрос в повестку дня курируемых Минэкономразвития России двусторонних механизмов с КНР — 5-го раунда консультаций по выявлению и снятию барьеров и ограничений в торгово-экономической и инвестиционной сферах и 23-го заседания Российско-Китайской подкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, запланированных к проведению до конца 2021 года», — заявил замглавы Минэкономразвития.

Ранее подготовленная ВАРПЭ информация о ситуации с рыбным экспортом наряду с предложением о проведении консультаций была высказана российской стороной в ходе 80-го заседания Комитета ВТО по санитарным и фитосанитарным мерам. В рамках мероприятия российская делегация призвала Китай отменить ранее введенные ограничения и бороться с распространением COVID-19 сообща, основываясь на имеющихся научных данных и объективной оценке рисков. Также российская сторона заявила о готовности продолжить консультации с Китаем на двусторонней основе.

«Для сохранения финансовой устойчивости российской рыбной отрасли в 2021 году крайне важно открыть китайский рынок и устранить барьеры для диверсификации экспортных поставок», — подчеркнул Герман Зверев.

Он напомнил, что ВАРПЭ с прошлого года последовательно предлагает системные меры по устроению «тромба» в торговле рыбопродукцией с Китаем. Руководство ассоциации ведет постоянный диалог с органами власти различного уровня и отмечает, что министерства и ведомства «с вниманием относятся к предложениям делового сообщества».

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