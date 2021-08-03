Египет станет строже следить за своими рыбными богатствами

Палата представителей Египта (нижняя палата парламента республики) утвердила положения нового закона в сфере рыбного хозяйства. Вводятся ограничения для иностранного промысла в водах страны, правила создания акваферм, а также меры по защите озер и прудов.

В отчете Комитета по сельскому хозяйству Палаты представителей говорится, что новый законопроект соответствует Конституции Египта 2014 г. В ней прописано, что правительство должно принять все меры для развития водных ресурсов страны и защиты их от загрязнения и ненадлежащего использования, сообщает корреспондент Fishnews.

Статья 40 нового закона запрещает судам других стран вести промысел в египетских территориальных водах и экономзоне, пишет Egypt Today. Издание обращает внимание: исключение предусмотрено для случаев, когда ограничение будет нарушать законы, регулирующие предоставление концессий для привлечения инвестиций в природные богатства республики или для обеспечения общественных нужд.

Другое положение, одобренное палатой представителей, запрещает осушение или заполнение водоемов, находящихся под надзором национального управления по охране и развитию озер и рыболовства. Исключение — случаи государственной необходимости.

Создание этого управления также прописано в новом законе. По информации портала Arham Online, ведомство должно удвоить производство рыбы в стране, а также защитить озера и пруды от загрязнения и посягательств на окружающую водоемы землю.

Кроме того, новый орган будет отвечать за лицензирование в сферах аквакультуры и рыбопереработки, за регулирование промысла и управление рыбными портами.

Еще одна статья, за которую проголосовали парламентарии, запрещает сброс токсичных, радиоактивных, содержащих нефтепродукты или неочищенных вод в окружающие Египет акватории.

Представитель либеральной партии «Аль-Вафд» Солиман Вахдан заявил, что закон будет стимулировать производство рыбы и поможет удовлетворить потребность населения в этом продукте.

По словам представителя партии «Хранители нации» Ахмеда Эль-Авади, 11 озер Египта, окруженных в общей сложности 2,5 тыс. километров пляжей, остро нуждаются в развитии и регулировании со стороны государства. Таким образом страна может стать первой по производству рыбы в Африке, считает парламентарий.

Исполнительный регламент будет издан в течение шести месяцев со дня вступления закона в силу.

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