Ученые собрали данные по летней кильке

Научное судно Каспийского филиала ВНИРО завершило съемку килек на Среднем Каспии и сбор информации о формировании ее скоплений в летний период. Ученые также провели испытания экспериментального сетного подхвата.

В июле НИС «Исследователь Каспия» выполняло килечную съемку в западных, центральных и восточных районах средней части моря. Сотрудники КаспНИРХ обследовали 9 килечных разрезов, включающих 34 станции над глубинами от 10 до 100 м, и провели 136 ловов килек.

Полученная информация будет использоваться при оценке общего и промыслового запаса по всей акватории Каспийского моря с последующим расчетом прогнозов рекомендованного вылова.

В ходе экспедиции ученые вели поиск промысловых концентраций кильки, в том числе с использованием экспериментального сетного подхвата. В восточных районах Среднего Каспия (свал глубин мыса Песчаного) на всем протяжении отмечались лишь слабые концентрации кильки, и лов не имел смысла. В западной части Среднего Каспия (траверзы города Дербента и поселения Каякент) на глубинах 60-70 м гидроакустические данные показали концентрации килек средней плотности, улов составил до 120 кг за подъем сетного подхвата. Более плотные эхозаписи формировались над глубинами свыше 130-150 м и были недоступны для облова сетным подхватом.

В КаспНИРХ отметили, что в рейсе был собран уникальный материал по вопросам формирования концентраций килек в летний период. Впервые за последние годы специалисты получили представление о том, как образуются промысловые концентрации в июле, и их отличиях от августовских и сентябрьских скоплений. Продолжить экспедиционные исследования филиал планирует в октябре.

Фото пресс-службы КаспНИРХ.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews