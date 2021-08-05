Ученые мониторят рыбные запасы Азовского моря

В Азовском море работает научная экспедиция регионального филиала ВНИРО. Специалисты собирают материалы для оценки запасов хамсы и тюльки.

Азово-Черноморский филиал ВНИРО начал исследования на судне СЧС «1024» 3 августа, завершить рейс планируется 20 августа. Основная цель экспедиции — оценка запасов хамсы и тюльки. Специалистам также предстоит проанализировать эффективность размножения и пополнения промысловых популяций этих рыб, сообщили Fishnews в пресс-службе АзНИИРХ.

Кроме того, ученые выполнят комплексные гидробиологические и гидролого-гидрохимические исследования. На основе результатов экспедиции будут разработаны материалы для обоснования рекомендованных объемов добычи хамсы и тюльки в Азовском море на 2022-2023 гг., а при необходимости — для корректировки лимитов 2021 г.

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