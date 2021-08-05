В сливе пруда заподозрили организаторов рыбалки

Жители подмосковной деревни Власьево сообщили об умышленном спуске воды из руслового пруда на реке Волошне. По мнению местного населения, водоем терпит бедствие из-за конфликта конкурентов — организаторов платной рыбалки.

Проверка обращения показала: неустановленные лица сливают воду из руслового пруда, что чревато гибелью водных биоресурсов и заболачиванием местности, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства экологии и природопользования Московской области.

«По мнению жителей деревни Власьево, спуск воды стал результатом конфликта двух юридических лиц, оказывающих услуги платной рыбалки. Они считают, что уничтожение водоема — следствие конкурентной борьбы», — отметили в пресс-службе.

Министерство направило материалы в Московско-Окское теруправление Росрыболовства, где возбудили дело об административном правонарушении.

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