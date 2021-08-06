КНР заморозила прием рыбы с ряда российских судов

Китай решил приостановить прием рыбной продукции и морепродуктов с шести российских судов. Такая информация указана в обновленном списке поставщиков из РФ.

3 августа Главное таможенное управление КНР обновило Список российских рыбоперерабатывающих предприятий и судов - поставщиков продукции водного промысла и аквакультуры в КНР, рассказали в пресс-службе НЦБРП.

Как сообщает корреспондент Fishnews, приостановлены поставки рыбной продукции с шести российских судов – как Северного, так и Дальневосточного бассейнов.

Обновленный список опубликован на сайте НЦБРП.

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