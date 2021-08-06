С руководителей разорившегося рыбокомбината взыскивают субсидию

В Ханты-Мансийском автономном округе — Югре с бывших руководителей ОАО «Сибирская рыба» взыскивают 1,4 млн рублей. По данным прокуратуры, эти средства предприятие получило в качестве бюджетной субсидии на фактически не произведенную продукцию.

В декабре 2016 г. директор и главный бухгалтер ОАО «Сибирская рыба» предоставили в администрацию Березовского района ХМАО — Югры фиктивные документы о реализованной рыбной продукции на сумму более 5 млн рублей, сообщили Fishnews в пресс-службе региональной прокуратуры. По данным надзорного ведомства, фактически товар не производился и никому не реализовывался.

Позднее оба фигуранта были осуждены за эти действия Березовским районным судом по уголовным статьям о злоупотреблении доверием и мошенничестве. Поскольку бюджету региона был причинен ущерб, прокурор направил в суд иск о взыскании полученных предприятием средств. Суд удовлетворил иск в полном объеме, решение вступило в законную силу.

По данным СМИ, «Сибирская рыба» — одно из старейших рыбодобывающих и рыбоперерабатывающих предприятий Югры. Завод ведет свою историю с 1930 г., когда в селе Березово был основан рыбокомбинат. Продукция была известна по всей стране, а отдельные ее виды, в частности сосьвинская сельдь (тугун), поставлялись в Кремль. В летнее время предприятие привлекало к работам до нескольких сотен человек.

В конце 2019 г. ОАО «Сибирская рыба» признали банкротом, на предприятии введено конкурсное управление.

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