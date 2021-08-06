Якутия хочет нарастить рыбоводные мощности

В Республике Саха (Якутия) собираются построить новый корпус Чернышевского рыбоводного завода и еще одно предприятие на реке Лена. С их помощью планируется увеличить объемы и расширить географию выпусков для пополнения запасов.

Ранее премьер Андрей Тарасенко поручил региональному министерству экологии разработать предложения по увеличению маточных стад для наращивания зарыблений. В частности, завершить работы по модернизации Чернышевского рыбоводного завода в Мирнинском районе и подготовить проект рыбоводного завода на реке Лена.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе правительства республики, подготовлен бизнес-план по строительству нового корпуса Чернышевского рыбоводного завода — для воспроизводства сибирского осетра ленской популяции и сиговых видов. Ведутся переговоры с инвестором.

Пока это единственное предприятие региона, которое занимается воспроизводством рыбных запасов. Планируется, что в результате модернизации завод охватит зарыблениями весь бассейн реки Вилюй и верховья Лены.

Рыбоводный завод в среднем течении реки Лена предлагается построить на базе Якутского филиала Главрыбвода в Хангаласском районе. Отмечено, что расположение завода обеспечит зарыбление практически всех промысловых рек.

Финансировать строительство предполагается за счет федерального бюджета. Совместно с Росрыболовством ведется работа по включению проекта в федеральную инвестиционную программу в 2023 г., сообщили в правительстве республики.

Повышать эффективность искусственного воспроизводства ВБР регион планирует в том числе во взаимодействии с недропользователями, работающими на водных объектах.

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