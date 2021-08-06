Воды Заполярья предлагают под аквафермы

Три рыбоводных участка в Мурманской области выставлены на аукцион. Все РВУ предназначены для индустриальной аквакультуры, заявки принимаются до 19 сентября.

Организатор торгов – Североморское теруправление Росрыболовства, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно аукционной документации, два участка площадью 37,4 и 29,5 га расположены на Имандровском водохранилище, еще один, площадью 41 га, — на озере Алла-Аккаярви. Стартовые цены лотов — 299 тыс. рублей, 236 тыс. рублей и 328 тыс. рублей.

Аукцион предполагается провести в Мурманске 23 сентября. Участки предоставляются на 25 лет на условиях совместного водопользования.

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