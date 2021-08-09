Новости
Рабочие разгружают китайскую тиляпию на рыбной базе в Кисуму. Фото Daily Nation

Кения не готова слезть с «рыбной иглы» КНР

Парламентарии Республики Кения призвали вновь запретить импорт рыбы из Китая. Однако министр сельского хозяйства Питер Мунья заявил, что состояние рыбного хозяйства страны не позволяет вводить такие меры.

Чиновник обратил внимание: в Кении недостаточно запасов рыбы и морепродуктов, а отечественная продукция продается по слишком высоким ценам. Поэтому запрет импорта китайских уловов для стимуляции кенийской рыбной отрасли невозможен, отметил Питер Мунья.

По его мнению, перед введением таких мер необходимо увеличить возможности для производства рыбы и морепродуктов в стране. Министр указал, что для преодоления дефицита правительство наращивает потенциал в области аквакультуры, пишет портал All Africa.

Это заявление прозвучало спустя неделю после того, как Комитет по сельскому хозяйству Национального собрания Кении выступил с предложением запретить поставки рыбы из Китая. Парламентарии сочли, что в озерах, реках и прибрежных водах республики имеется достаточное количество биоресурсов для удовлетворения внутреннего спроса, сообщает корреспондент Fishnews.

Председатель комитета Сайлас Тирен (округ Мойбен) заверил: законодатели внесут свой вклад в улучшение рыбного хозяйства и защиту сектора от посягательств из-за рубежа. Глава комитета указал, что иностранные суда ведут промысел в водах Кении, а затем ей же продают уловы.

Инициативу парламентариев поддержали рыбаки. Председатель Ассоциации рыбаков Кении Хамиди Омар высказался за введение запрета и призвал правительство предоставить отрасли современное оборудование для промысла.

По мнению Питера Муньи, зарубежный флот ведет промысел в исключительной экономической зоне республики из-за того, что кенийцы пока не способны выходить так далеко в море. Министр заверил, что власти занимаются решением вопроса, обучая молодых рыбаков методам глубоководного промысла и работе на иностранных судах в ИЭЗ страны.

По данным Кенийского научно-исследовательского института моря и рыболовства (Kenya Marine and Fisheries Research Institute, KMFRI), дефицит рыбы на внутреннем рынке составляет около 400 тыс. тонн. Ежегодное производство в республике — 160 тыс. тонн при потенциале в 300 тыс. тонн.

Напомним, в ноябре 2018 г. власти Кении запретили ввоз рыбы и морепродуктов из Китая. Эмбарго пришлось снять уже в феврале 2019 г. из-за дефицита продукции на внутреннем рынке.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: КНРаквакультураправительство
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Все материалы

Интервью

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО Николай АНТОНОВ

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО

Николай АНТОНОВ

Дальневосточные палтусы ждут стратегию

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин САВЕНКОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Константин САВЕНКОВ

Мы нацелены на обеспечение непрерывных экспортных поставок

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Рыбаки также привлекают внимание к сохранению палтусов

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Заводы для второй волны

Все интервью

Личное мнение

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

Игорь ХОВАНСКИЙ

Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Рыбацких денег для рывка судостроения недостаточно

Все материалы

Крупным планом

ГК «Русский краб» формирует стандарт качества продукции для всей отрасли. Фото предоставлено пресс-службой группы

«Русский краб» по вкусу покупателям в разных странах

Черный макрурус от компании «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Макрурус — сокровище морских глубин

Проблема эффективной переработки рыбных отходов по-прежнему остается одной из самых актуальных для отечественных рыбаков

GEA: скрытый потенциал рыбьего жира

Экипаж пограничного катера поднимает браконьерскую сеть

Морское браконьерство — что делать дальше?

Все материалы

События

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.