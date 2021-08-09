Кения не готова слезть с «рыбной иглы» КНР

Парламентарии Республики Кения призвали вновь запретить импорт рыбы из Китая. Однако министр сельского хозяйства Питер Мунья заявил, что состояние рыбного хозяйства страны не позволяет вводить такие меры.

Чиновник обратил внимание: в Кении недостаточно запасов рыбы и морепродуктов, а отечественная продукция продается по слишком высоким ценам. Поэтому запрет импорта китайских уловов для стимуляции кенийской рыбной отрасли невозможен, отметил Питер Мунья.

По его мнению, перед введением таких мер необходимо увеличить возможности для производства рыбы и морепродуктов в стране. Министр указал, что для преодоления дефицита правительство наращивает потенциал в области аквакультуры, пишет портал All Africa.

Это заявление прозвучало спустя неделю после того, как Комитет по сельскому хозяйству Национального собрания Кении выступил с предложением запретить поставки рыбы из Китая. Парламентарии сочли, что в озерах, реках и прибрежных водах республики имеется достаточное количество биоресурсов для удовлетворения внутреннего спроса, сообщает корреспондент Fishnews.

Председатель комитета Сайлас Тирен (округ Мойбен) заверил: законодатели внесут свой вклад в улучшение рыбного хозяйства и защиту сектора от посягательств из-за рубежа. Глава комитета указал, что иностранные суда ведут промысел в водах Кении, а затем ей же продают уловы.

Инициативу парламентариев поддержали рыбаки. Председатель Ассоциации рыбаков Кении Хамиди Омар высказался за введение запрета и призвал правительство предоставить отрасли современное оборудование для промысла.

По мнению Питера Муньи, зарубежный флот ведет промысел в исключительной экономической зоне республики из-за того, что кенийцы пока не способны выходить так далеко в море. Министр заверил, что власти занимаются решением вопроса, обучая молодых рыбаков методам глубоководного промысла и работе на иностранных судах в ИЭЗ страны.

По данным Кенийского научно-исследовательского института моря и рыболовства (Kenya Marine and Fisheries Research Institute, KMFRI), дефицит рыбы на внутреннем рынке составляет около 400 тыс. тонн. Ежегодное производство в республике — 160 тыс. тонн при потенциале в 300 тыс. тонн.

Напомним, в ноябре 2018 г. власти Кении запретили ввоз рыбы и морепродуктов из Китая. Эмбарго пришлось снять уже в феврале 2019 г. из-за дефицита продукции на внутреннем рынке.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews