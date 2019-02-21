21 февраля 2019 года

Кения не смогла обойтись без китайской рыбы

Кенийские власти решили вновь открыть импорт рыбы и морепродуктов из Китая, запрещенный в ноябре. Отменить эмбарго вынудил образовавшийся дефицит рыбопродукции на внутреннем рынке.

Пока Танзания закрывает свои границы для китайской рыбы, Кения, напротив, их открывает.

Как сообщает корреспондент Fishnews, запрет на ввоз рыбы и морепродуктов из КНР президент Кении Ухуру Кениата наложил после жалобы от местных торговцев. Они сетовали на дешевую китайскую рыбу, заполонившую рынок и убивающую бизнес республики. Глава государства тогда заявил, что кенийские рыбаки способны сами удовлетворить внутренний спрос. Однако теперь власти страны поменяли мнение и решили вновь импортировать рыбопродукцию Поднебесной, пишет портал Mwakilishi.

В департаменте рыбного хозяйства республики отмену эмбарго объясняют дефицитом рыбы. По словам чиновников, большие партии уловов скопились в портах, не поступая на внутренний рынок.

Ежемесячно в Кению ввозится около 1,8 тыс. тонн рыбы. Сама республика ежегодно производит около 135 тыс. тонн при потребности примерно в 500 тыс. тонн.

В прошлом году китайцы поставили в Кению рыбы и морепродуктов на 17 млн долларов, спрос на эту продукцию в республике растет. При этом большинство кенийских рыбопереработчиков вынуждено работать с иностранным сырьем, так как поставки от местных рыбаков отличаются нестабильностью.

Fishnews