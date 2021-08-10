Электронная подпись откроет доступ в ВетИС

У хозяйствующих субъектов и их представителей появилась возможность автоматической регистрации в системе в сфере ветеринарии ВетИС с помощью электронной подписи. Об этом сообщили в Россельхознадзоре.

Для участников оборота, которые еще не зарегистрированы в государственной информационной системе ВетИС, но планируют участвовать в электронной ветеринарной сертификации, предоставлена дополнительная возможность. Теперь допускается регистрация хозяйствующего субъекта и его уполномоченных лиц на основе электронной заявки, подписанной электронной подписью, рассказали Fishnews в пресс-службе Россельхознадзора. Напомним, что ведомство является оператором системы.

Для реализации функции в компоненте «Цербер» ВетИС разработан специализированный модуль, который предоставляет форму регистрации с возможностью сгенерировать электронную заявку, подписать ее электронной подписью и направить оператору системы.

Обработка такой заявки в ВетИС происходит автоматически на основе проверки данных из сертификата ключа электронной подписи и сведений из реестров ЕГРЮЛ / ЕГРИП ФНС России.

При успешной обработке электронной заявки хозяйствующий субъект и его уполномоченные лица будут зарегистрированы в ВетИС автоматически. Причем обработка такой заявки происходит в режиме, приближенном к реальному времени, — за доли секунды, отметили в федеральной службе. Уполномоченным лицам будет присвоена роль «Администратор ХС».

Инструкция по использованию нового модуля регистрации на основе электронной подписи доступна в справочной системе. Использовать новую форму регистрации с электронной подписью необходимо вместо подачи заявки по электронной почте admin@fsvps.ru или info@fsvps.gov.ru.

Россельхознадзор продолжает работы по внедрению электронной подписи для применения в других операциях и электронных документах с их обязательным использованием. При этом пока продолжат действовать иные способы регистрации хозяйствующих субъектов и уполномоченных лиц, предусмотренные законодательством, в том числе по заявкам на бумажном носителе.

По техническим вопросам, связанным с регистрацией хозяйствующих субъектов и уполномоченных лиц, можно обращаться в техподдержку компонента «Цербер» на электронную почту cerberus@fsvps.ru.

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