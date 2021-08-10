В Ленобласти за незаконные заборы на берегу наказывают рублем

Власти Ленинградской области борются с захватчиками прибрежных зон, ограничивающих свободный доступ граждан к водоемам. Общая сумма штрафов приближается к миллиону рублей.

Штрафы взимает областной комитет государственного экологического надзора, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства региона.

Наиболее активно ограничивают людям доступ к воде нарушители в Выборгском, Приозерском и Всеволожском районах. Комитет госэконадзора с начала года возбудил 16 административных дел с общей суммой штрафов 648 тыс. рублей. За 2020 г. 19 административных дел дали штрафов на 248 тыс. рублей.

«Контролировать обеспечение свободного доступа граждан к водным объектам и свободного пользования береговой полосой профильному комитету помогают административный кодекс и взаимодействие с органами местного самоуправления. Последние, посредством муниципального земельного контроля, выявляют самовольный захват береговой полосы и пользование ею без правоустанавливающих документов», — отметили в пресс-службе.

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