Пелагическую путину на Балтике проверила наука

Ученые исследовали уловы сельди и шпрота на российском прибрежном промысле в Балтийском море. Полученные данные загрузят в специальную базу ИКЕС и используют для прогнозирования запасов и добычи.

Сотрудники Атлантического филиала ВНИРО провели мониторинг промысла пелагических рыб, который ведут отечественные суда типа МРТК (малые рыболовные траулеры кормового траления) в юго-восточной части Балтийского моря. Это 26-й подрайон ИКЕС, исключительная экономическая зона и территориальное море России. Исследования выполнены в июле в рамках госзадания и плана ресурсных исследований.

Рыбоналивной флот работал разноглубинными тралами в статистических квадратах ИКЕС 3864, 3965 с глубинами 25-52 м. Ученые собрали промыслово-биологическую информацию со всех добывающих судов.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, традиционно в третьем квартале все суда ведут специализированный промысел балтийской сельди (салаки). Ее доля в уловах в период наблюдений составила около 86%.

Уловы салаки на час траления колебались от 722,5 до 2228,6 кг, в среднем составив 1326,9 кг (в аналогичный период прошлого года — 926,9 кг). Встречались особи длиной 8,5-31 см, модальная группировка — 17-19 см. В июле основой добычи была прибрежная весенненерестующая сельдь, мигрирующая для нагула в открытое море после нереста в Калининградском (Вислинском) заливе.

Доля шпрота (кильки) в уловах составила 14%. Его уловы на час траления колебались от 32,5 до 1155,7 кг, в среднем составив 223,3 кг (уровень 2020 г. — 27,5 кг). Отмечены рыбы длиной 8-15 см. Преобладали особи модальной группировки длиной 11-12 см.

Физиологическое состояние обоих видов, как и в предыдущие годы, характеризовалось преобладанием посленерестовых особей, рассказали в АтлантНИРО. Все рыбы питаются, ожирение внутренних органов на среднем уровне.

В филиале подчеркнули, что учет этих показателей в техническом процессе организации промысла (продолжительности тралений, выгрузки улова на борт, транспортировки добычи на берег) — важное условие для сохранения высокого качества сырья. «Считается, что такая рыба обладает высокой ферментативной активностью и малой стойкостью при хранении в свежем виде», — обратили внимание специалисты.

Однако, отметили в филиале, сейчас ведущие рыбодобывающие и рыбообрабатывающие компании Калининградской области уделяют большое внимание технологии хранения уловов. Модернизированные суда оборудованы специальными установками охлаждения воды, в которую погружается пойманная рыба. В таких условиях она может храниться без потери качества во время транспортировки на берег для переработки.

После просмотра возрастных проб результаты исследований загрузят в международную базу ИКЕС. Они будут использованы как входные данные для оценочных моделей прогнозирования состояния запасов водных биоресурсов и их вылова на краткосрочную и среднесрочную перспективу по принятым единицам международного управления. Также полученную информацию задействуют для выработки рекомендаций по интенсивности использования запасов — как в целом по Балтике, так и в ИЭЗ и территориальном море Российской Федерации.

Фотографии предоставлены пресс-службой АтлантНИРО.

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