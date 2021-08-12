Новости
Беседа премьер-министра Михаила МИШУСТИНА с руководителем Федеральной таможенной службы Владимиром БУЛАВИНЫМ. Фото пресс-службы правительства

Таможня запланировала создать интеллектуальные пункты пропуска

Глава ФТС Владимир Булавин сообщил о планах внедрения цифровой платформы, которой будут пользоваться все контролирующие органы в пунктах пропуска.

Создание интеллектуальных пунктов пропуска — среди основных проектов на 2021 г., сообщил руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает корреспондент Fishnews.

«Создадим цифровую платформу, с которой будем получать всю информацию со всей контрольно-измерительной техники, которая присутствует в пунктах пропуска. И что самое главное – все контролирующие органы, которые присутствуют в пунктах пропуска, будут пользоваться этой цифровой платформой», — рассказал глава ФТС.

Он отметил, что подобный опыт уже есть в морских пунктах пропуска. «Для бизнеса это будет означать безостановочное прохождение партий товаров, по которым не выявлены таможенные риски», — подчеркнул Владимир Булавин.

Планируются изменения в сфере системы оценки рисков. «Мы, условно говоря, от администрирования декларантов все-таки перейдем к более предметному администрированию товарных партий. И будем оценивать каждую товарную партию с точки зрения наличия таможенных рисков», — раскрыл суть нововведений руководитель ведомства.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: таможня
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

Руководитель Федерального агентства по рыболовству

Илья ШЕСТАКОВ

О будущей программе считаем важным объявить заранее

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Все материалы

Интервью

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО Николай АНТОНОВ

Руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО

Николай АНТОНОВ

Дальневосточные палтусы ждут стратегию

Заместитель руководителя Россельхознадзора Константин САВЕНКОВ

Заместитель руководителя Россельхознадзора

Константин САВЕНКОВ

Мы нацелены на обеспечение непрерывных экспортных поставок

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел» Вячеслав БЫЧКОВ

Представитель Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел»

Вячеслав БЫЧКОВ

Рыбаки также привлекают внимание к сохранению палтусов

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»

Артем ШЕВЧЕНКО

Заводы для второй волны

Все интервью

Личное мнение

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве Игорь ХОВАНСКИЙ

Доктор биологических наук, член Общественного совета при Росрыболовстве

Игорь ХОВАНСКИЙ

Лососями Амура могут пожертвовать ради выборов

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей НЕСВЕТОВ

Исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума

Сергей НЕСВЕТОВ

Рыбацких денег для рывка судостроения недостаточно

Все материалы

Крупным планом

ГК «Русский краб» формирует стандарт качества продукции для всей отрасли. Фото предоставлено пресс-службой группы

«Русский краб» по вкусу покупателям в разных странах

Черный макрурус от компании «Рыболовецкий колхоз «Восток-1»

Макрурус — сокровище морских глубин

Проблема эффективной переработки рыбных отходов по-прежнему остается одной из самых актуальных для отечественных рыбаков

GEA: скрытый потенциал рыбьего жира

Экипаж пограничного катера поднимает браконьерскую сеть

Морское браконьерство — что делать дальше?

Все материалы

События

Сотрудники «Востока-1» совместно со специализированными организациями фактически создали новые типы судов для глубоководного промысла рыбы и краба

РК «Восток-1»: Промысел нового измерения

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.