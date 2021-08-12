Таможня запланировала создать интеллектуальные пункты пропуска

Глава ФТС Владимир Булавин сообщил о планах внедрения цифровой платформы, которой будут пользоваться все контролирующие органы в пунктах пропуска.

Создание интеллектуальных пунктов пропуска — среди основных проектов на 2021 г., сообщил руководитель Федеральной таможенной службы Владимир Булавин на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным, сообщает корреспондент Fishnews.

«Создадим цифровую платформу, с которой будем получать всю информацию со всей контрольно-измерительной техники, которая присутствует в пунктах пропуска. И что самое главное – все контролирующие органы, которые присутствуют в пунктах пропуска, будут пользоваться этой цифровой платформой», — рассказал глава ФТС.

Он отметил, что подобный опыт уже есть в морских пунктах пропуска. «Для бизнеса это будет означать безостановочное прохождение партий товаров, по которым не выявлены таможенные риски», — подчеркнул Владимир Булавин.

Планируются изменения в сфере системы оценки рисков. «Мы, условно говоря, от администрирования декларантов все-таки перейдем к более предметному администрированию товарных партий. И будем оценивать каждую товарную партию с точки зрения наличия таможенных рисков», — раскрыл суть нововведений руководитель ведомства.

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