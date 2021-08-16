Изменения для традиционного промысла КМНС вступили в силу

Представителям КМНС больше не потребуется прикладывать к заявкам на традиционное рыболовство заверенные копии документов — такие изменения вступили в силу с 16 августа.

Минсельхоз внес изменения в порядок заполнения заявок на предоставление водных биоресурсов в пользование для традиционного рыболовства/

Исключено требование о том, что копии документов, которые прикладываются к обращению, должны быть заверены в установленном законодательством РФ порядке, сообщает корреспондент Fishnews.

Напомним, что заявки на предоставление в пользование водных биоресурсов для традиционного рыболовства на предстоящий год принимаются до 1 сентября.

Формы и порядок заполнения заявок утверждены приказом Министерства сельского хозяйства РФ от 10 ноября 2020 г. № 673.

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