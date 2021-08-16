Утка стала источником нелегальной икры

В Камчатском крае на реке Утка рыбинспекторы обнаружили восемь куботейнеров с лососевой икрой в ястыках общим весом 184 кг. Ущерб водным биоресурсам превысил 5,14 млн рублей.

Икру нашли во время рейда в Усть-Большерецком районе. Кроме деликатеса в руки рыбоохраны попало и орудие добычи — багор кустарного производства. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, браконьеры скрылись.

Багор и икра изъяты и отправлены на ответственное хранение. Составлено определение о возбуждении дела о правонарушении и проведении административного расследования по части 2 статьи 8.37 КоАП РФ (нарушение правил рыболовства). Материалы передадут в полицию.

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