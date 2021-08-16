Минсельхоз обновил базу для расчетов цен по участкам для рыбалки

Министерство сельского хозяйства перевыпустило приказ о методике расчета начальной цены лота для проведения конкурсов по рыболовным участкам. Торги проводятся для организации промышленного рыболовства.

Приказом Минсельхоза от 4 августа 2021 г. № 548 утверждены методические рекомендации по формированию начальной цены предмета конкурса на право заключения договора пользования рыболовным участков для промышленного рыболовства. Документ опубликован в базе министерства, сообщает корреспондент Fishnews.

Формула для расчета начальной цены осталась прежней: должны использоваться площадь участка, коэффициент платы за пользование и коэффициент добычи. При этом учтены изменения законодательства по участкам для промысла.

Приказ Минсельхоза от 5 апреля 2016 г. № 130 признан утратившим силу.

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