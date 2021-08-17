Браконьерская икра с Амура не доехала до Кубани

В Комсомольске-на-Амуре закончено следствие по делу о скупке икры осетра и калуги для перепродажи. По версии правоохранителей, фигуранты отправили 145 литров деликатеса в Краснодар, однако в пути груз был обнаружен и изъят.

Скамья подсудимых ждет двух жителей Комсомольска-на-Амуре, жителя Анапы и гражданина Республики Армения, сообщили Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Как полагает следствие, с июня 2019 г. по ноябрь 2020 г. обвиняемые закупали в Комсомольске-на-Амуре незаконно добытую икру. В октябре прошлого года они отправили 145 литров икры транспортной компанией в Краснодар, однако продукт был обнаружен и изъят в Хабаровске. Кроме того, при обыске арендованных в Комсомольске-на-Амуре гаража и квартиры нашли еще более 40 литров икры.

Материалы следствия направлены в суд. Всех фигурантов обвиняют по части 3 статьи 258.1 УК РФ (незаконный оборот «краснокнижных» водных биоресурсов), кроме того, в отношении двоих обвиняемых возбуждены уголовные дела по признакам мошенничества, незаконного оборота оружия и боеприпасов, коммерческого подкупа. Также выделены материалы проверки лица, причастного к незаконному обороту водных биоресурсов.

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