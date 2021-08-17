Донской шемае планируют сменить охранный статус

Минприроды Ростовской области рассматривает возможность исключения азово-черноморской шемаи из региональной Красной книги. Будет проведен мониторинг запасов, мест обитания, миграций и нереста этой рыбы в бассейне Дона.

В течение нескольких лет азово-черноморская шемая находилась на грани уничтожения, ее лов был запрещен. Сейчас благодаря совместным усилиям природоохранных и правоохранительных органов, минсельхозпрода области популяция восстанавливается, сообщили Fishnews в региональном министерстве природных ресурсов и экологии.

Исследования планируется провести в 2021-2022 гг. По их результатам будет принято решение о возможности исключения вида из Красной книги Ростовской области.

Напомним, в апреле 2020 г. был опубликован новый список животных, занесенных в Красную книгу России. В перечень включена азово-черноморская шемая, но за исключением проходной формы бассейна реки Дон.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews