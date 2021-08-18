Общий вылов лососей показал красивую цифру

На 16 августа лососевая путина обеспечила вылов около 447 тыс. тонн. На промысле горбуши эстафета перешла от восточного побережья Камчатки к западному, уловы пошли в рост в Сахалинской области.

Объемы вылова лососей достигли около 447 тыс. тонн. Это 97% от первоначального прогноза. К середине августа прошлого года уловы составляли 218 тыс. тонн, 2019 г. — 399 тыс. тонн, в 2018 г. — 415 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Горбуша

За прошлую неделю объем добычи горбуши достиг 389 тыс. тонн. Среднесуточные уловы снизились — это связано с завершением промысла горбуши на северо-востоке Камчатки (вылов составил 202,6 тыс. тонн), а также в Магаданской области (добыто 8,4 тыс. тонн). В активной фазе промысел горбуши на прошлой неделе был на Западной Камчатке и на североохотоморском побережье Хабаровского края. Кроме того, рунный ход этого лосося начался на северо-западе и на востоке острова Сахалин.

Больше всего по уловам от уровня предыдущего, цикличного, 2019 г. отстают северо-восток Сахалина (–25,9 тыс. тонн), Южные Курилы (–4,7 тыс. тонн), а также Сахалинский залив (–1,1 тыс. тонн).

Кета

На вторую позицию по объемам добычи вышла кета. Ее вылов на отчетную дату составил 30,6 тыс. тонн. Среднесуточный вылов в период с 10 по 15 августа — 1,2 тыс. тонн. Основным районом промысла кеты остается Восточная Камчатка и Охотский район Хабаровского края. При этом на прошлой неделе именно Охотский район формировал основу уловов.

Объемы добычи превышают показатели прошлого года только на Чукотке, на востоке Камчатки (за исключением Западно-Беринговоморской зоны), в Сахалинском заливе и на Курилах. Наибольшее отставание наблюдается на западе Камчатки, в Магаданской области, а также в северных районах Хабаровского края — Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах.

Нерка

Общий вылов нерки достиг 26,6 тыс. тонн. За сутки в период с 10 по 15 августа в среднем добывалось 0,63 тыс. тонн. Основным районом промысла нерки остается западная Камчатка, но здесь ее уловы существенно ниже, чем в 2020 г. Кроме того, ниже прошлогодних показателей объем добычи нерки на Чукотке и в Магаданской области. На востоке Камчатки и Курилах этого вида лососей взяли больше, чем на 16 августа 2020 г.

Остальные лососи

Вылов малочисленных видов тихоокеанских лососей — кижуча, чавычи и симы — составил 986 тонн. Особенность нынешнего года в более позднем начале рунной нерестовой миграции кижуча в большинстве промысловых районов и, соответственно, в меньших уловах, чем, например, в 2020 г.

Регионы

Основным районом лососевого промысла на Дальнем Востоке России остался Камчатский край. В его водных объектах добыли 408,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей, или 92% от их общего вылова на Дальнем Востоке. В Сахалинской области, Хабаровском крае и Магаданской области вылов тихоокеанских лососей составил, соответственно, 12,7 тыс. тонн, 11,6 тыс. тонн и 9,1 тыс. тонн (2,8%, 2,6% и 2% от общего уровня добычи в ДФО). Суммарный вылов на Чукотке и в Приморском крае за прошедшую неделю вырос до 4,7 тыс. тонн.

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