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Добыча лосося на Дальнем Востоке

Общий вылов лососей показал красивую цифру

На 16 августа лососевая путина обеспечила вылов около 447 тыс. тонн. На промысле горбуши эстафета перешла от восточного побережья Камчатки к западному, уловы пошли в рост в Сахалинской области.

Объемы вылова лососей достигли около 447 тыс. тонн. Это 97% от первоначального прогноза. К середине августа прошлого года уловы составляли 218 тыс. тонн, 2019 г. — 399 тыс. тонн, в 2018 г. — 415 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии.

Горбуша

За прошлую неделю объем добычи горбуши достиг 389 тыс. тонн. Среднесуточные уловы снизились — это связано с завершением промысла горбуши на северо-востоке Камчатки (вылов составил 202,6 тыс. тонн), а также в Магаданской области (добыто 8,4 тыс. тонн). В активной фазе промысел горбуши на прошлой неделе был на Западной Камчатке и на североохотоморском побережье Хабаровского края. Кроме того, рунный ход этого лосося начался на северо-западе и на востоке острова Сахалин.

Больше всего по уловам от уровня предыдущего, цикличного, 2019 г. отстают северо-восток Сахалина (–25,9 тыс. тонн), Южные Курилы (–4,7 тыс. тонн), а также Сахалинский залив (–1,1 тыс. тонн).

Кета

На вторую позицию по объемам добычи вышла кета. Ее вылов на отчетную дату составил 30,6 тыс. тонн. Среднесуточный вылов в период с 10 по 15 августа — 1,2 тыс. тонн. Основным районом промысла кеты остается Восточная Камчатка и Охотский район Хабаровского края. При этом на прошлой неделе именно Охотский район формировал основу уловов.

Объемы добычи превышают показатели прошлого года только на Чукотке, на востоке Камчатки (за исключением Западно-Беринговоморской зоны), в Сахалинском заливе и на Курилах. Наибольшее отставание наблюдается на западе Камчатки, в Магаданской области, а также в северных районах Хабаровского края — Охотском, Аяно-Майском и Тугуро-Чумиканском районах.

Нерка

Общий вылов нерки достиг 26,6 тыс. тонн. За сутки в период с 10 по 15 августа в среднем добывалось 0,63 тыс. тонн. Основным районом промысла нерки остается западная Камчатка, но здесь ее уловы существенно ниже, чем в 2020 г. Кроме того, ниже прошлогодних показателей объем добычи нерки на Чукотке и в Магаданской области. На востоке Камчатки и Курилах этого вида лососей взяли больше, чем на 16 августа 2020 г.

Остальные лососи

Вылов малочисленных видов тихоокеанских лососей — кижуча, чавычи и симы — составил 986 тонн. Особенность нынешнего года в более позднем начале рунной нерестовой миграции кижуча в большинстве промысловых районов и, соответственно, в меньших уловах, чем, например, в 2020 г.

Регионы

Основным районом лососевого промысла на Дальнем Востоке России остался Камчатский край. В его водных объектах добыли 408,7 тыс. тонн тихоокеанских лососей, или 92% от их общего вылова на Дальнем Востоке. В Сахалинской области, Хабаровском крае и Магаданской области вылов тихоокеанских лососей составил, соответственно, 12,7 тыс. тонн, 11,6 тыс. тонн и 9,1 тыс. тонн (2,8%, 2,6% и 2% от общего уровня добычи в ДФО). Суммарный вылов на Чукотке и в Приморском крае за прошедшую неделю вырос до 4,7 тыс. тонн.

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