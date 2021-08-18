Попытка заработать на браконьерстве гребешка кончилась уголовным делом

В Находке в суд направлено уголовное дело о незаконной добыче морского гребешка. Двое жителей Приморья с помощью моторной лодки и водолазного снаряжения успели наловить более 1 тыс. ценных моллюсков.

Полиция задержала браконьеров — 23 и 22 лет — в акватории бухты Врангель залива Находка. Было установлено, что один из обвиняемых предложил знакомому незаконно добыть гребешок для продажи.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе МВД России, сумма ущерба составила свыше 360 тыс. рублей.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ (нелегальный вылов группой лиц по предварительному сговору с причинением особ крупного ущерба). Решения суда молодые люди будут дожидаться, находясь под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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