Рыбакам обещают богатую сельдевую рыбалку

По прогнозам ученых, в осенне-зимнем сезоне дальневосточные рыбаки могут выловить более 300 тыс. тонн сельди. Но для этого потребуется увеличить количество судов на промысле.

Путинный прогноз «Нагульная сельдь — 2021» подготовили специалисты Тихоокеанского филиала Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии. По оценкам ученых, запасы наиболее многочисленной популяции — охотской сельди — стабильны. Более того, благодаря появлению в последние годы средне- и высокоурожайных поколений появилась даже тенденция к росту.

В сезоне «Б» в Охотском море к вылову разрешено около 187 тыс. тонн сельди. Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, эта цифра выше среднемноголетних значений, поэтому для полноценного освоения потребуется выставить больше добывающего флота.

Остаток гижигинско-камчатской сельди на осенне-зимний сезон составляет не более 4 тыс. тонн и вполне может быть освоен силами одного-трех судов. Общий допустимый улов корфо-карагинской сельди в текущем году установлен на уровне 46 тыс. тонн. Рекомендованный вылов восточно-беринговоморской сельди еще больше — 79 тыс. тонн.

Кроме того, интерес у ученых вызывают малые популяции сельди. Некоторые из них, к примеру, сахалино-хоккайдская или сельдь залива Петра Великого, в последние годы демонстрируют уверенный рост. Поэтому в ближайшие годы их промысел может усилиться, отмечают во ВНИРО.

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