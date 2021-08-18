В Кузбассе появится большое водохранилище

В Кемеровской области планируют возобновить строительство Крапивинской ГЭС, приостановленное в 1989 г. В результате на реке Томь возникнет водохранилище площадью 670 кв. км.

АО «Ленгидропроект» (проектно-изыскательский институт холдинга «РусГидро») объявил о тендере. Предлагается выполнить оценку — какое воздействие на окружающую среду окажет завершение строительства Крапивинской ГЭС, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно документации тендера, объект находится в среднем течении Томи (притока Оби), приблизительно в 115 км выше города Кемерово. По проекту Казахского филиала института «Гидропроект» (1975-1976 гг.), гидроузел предназначался для регулирования стока реки в целях комплексного использования водных ресурсов. К концу 1988 г. было выполнено 80% работ по подготовке ложа водохранилища. Однако реализация программы водоохранных мероприятий в верхнем бьефе гидроузла не было закончена из-за недофинансирования. В 1989 г. строительство было приостановлено Советом министров СССР.

В 2020 г. пресс-служба «РусГидро» объявила, что между холдингом и правительством Кемеровской области подписано соглашение о сотрудничестве по проекту завершения строительства Крапивинского гидроузла.

«Мы вместе с правительством Кемеровской области будем искать источники финансирования, структурировать этот важный социально-экономический проект и, конечно же, мы готовы выполнить проектные и строительные работы. Для этого у нас есть все необходимые компетенции и гигантский опыт гидростроительства», — заявил гендиректор «РусГидро» Николай Шульгинов.

Предполагается, что в результате появления водохранилища водным биоресурсам может быть нанесен ущерб — от смены речных условий обитания на озерно-речные, разрушения привычных мест нагула, размножения и перекрытия путей миграции, а также других факторов.

В то же время положительное влияние ожидается от увеличения площади водной поверхности и объема кормовых организмов, повышения доступности зимовальных и нагульных угодий, увеличения в нижнем течении Томи прозрачности воды в половодно-паводковые периоды и насыщения кислородом в зимний период, снижения объемов загрязнений.

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