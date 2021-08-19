Ямал выполнил половину годового плана по уловам

За семь месяцев предприятия Ямало-Ненецкого автономного округа выловили свыше 5 тыс. тонн рыбы — более половины годового плана. В 2021 г. намечено добыть порядка 10 тыс. тонн.

Пока лучшие результаты путины у Горковского рыбозавода, который освоил 900 тонн рыбы, на втором месте Аксарковское рыбопромысловое предприятие с 378 тоннами, на третьем — ООО «Тазагрорыбпром» с 265 тоннами, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО.

«Промысловая обстановка в текущем году благоприятная. Объем добычи за период с января по июль превысил показатель аналогичного периода прошлого года на 721 тонну», — рассказал начальник отдела организации и регулирования рыболовства окружного департамента АПК Дмитрий Коробейников.

Отмечено, что практически две трети уловов поступило на перерабатывающие предприятия. С начала года выпуск готовой продукции в округе составил примерно 2 тыс. тонн, из них порядка 507 тонн консервов.

По информации властей региона, промышленным рыболовством на Ямале занимаются более 100 организаций различных форм собственности, в том числе около 20 общин коренных народов. Глубокую переработку рыбы осуществляют семь предприятий в Салехарде, Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме и Тарко-Сале.

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