«Беспаспортный» лосось приехал в столицу из Белоруссии

В Москве изъяли почти 2,5 тонны лососевых без документов и маркировки — грузовик с рыбой следовал из Республики Беларусь. Правоохранители предполагают, что продукция норвежского происхождения.

В поселке Мосрентген рыбоохрана и полиция провели оперативно-разыскные мероприятия на маршрутах транспортировки. В грузовом автомобиле, приехавшем из Белоруссии, обнаружили 120 коробок с рыбой лососевых пород.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Московско-Окского теруправления Росрыболовства, продукция перевозилась без сопроводительных документов и обязательной маркировки. Пробы лосося отправят во Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии для подтверждения происхождения товара.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного статьей 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством Российской Федерации».

Напомним, с августа 2014 г. в России действует эмбарго на поставки продовольствия из ряда стран, в том числе Норвегии. В списке санкционных товаров и рыбная продукция.

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