Президента попросили спасти дагестанские нерестилища

На встрече с Владимиром Путиным врио главы Дагестана Сергей Меликов попросил принять меры по сохранению Аракумских и Нижне-Терских водоемов. Из-за нестабильной подачи воды естественные нерестилища рыб находятся в критическим состоянии.

Аракумские и Нижне-Терские нерестово-выростные водоемы, расположенные в северной зоне Дагестана, играют важную роль для развития рыбного хозяйства республики. Как естественные нерестилища проходных и полупроходных видов рыб общей площадью около 36 тыс. га они обеспечивают воспроизводство рыбных запасов в Каспийском море и местных озерах.

На критическое состояние этих водоемов из-за отсутствия стабильного водообеспечения обратил внимание врио главы Дагестана Сергей Меликов во время видеоконференции с Владимиром Путиным.

«Обводненными остается менее 30% площади водоемов, что обеспечивалось благодаря подаче воды по системе мелиоративных каналов. При этом мелиоративные каналы и гидротехнические сооружения, созданные для подачи воды из реки Терек в водоемы, находятся в неудовлетворительном состоянии. Данная проблема усугубляется естественным процессом изменения русла реки Терек», — рассказал Сергей Меликов. Он добавил, что эти водоемы являются собственностью Российской Федерации.

По мнению руководства республики, восстановление гидрологического режима Аракумских и Нижне-Терских водоемов позволит довести объемы воспроизводства до 80 млн штук рыбной молоди ежегодно, сообщили Fishnews в пресс-службе президента России. Промысловый возврат может составить около 8 тыс. тонн рыбы — это задел и для промышленного рыболовства.

Врио главы Дагестана пожаловался, что на федеральном уровне «отсутствует должное взаимодействие» между такими ведомствами как Росрыболовство и Росводресурсы по вопросу обводнения этих водоемов. «Необходимо разработать комплекс мер по сохранению с участием всех заинтересованных и задействованных сторон, в том числе от Республики Дагестан, и определить головного исполнителя этой программы», — обратился Сергей Меликов к Владимиру Путину.

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