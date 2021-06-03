Росрыболовство озабочено нехваткой воды на нерестилищах Дагестана

В Республике Дагестан решают, как спасти от маловодья Аракумские и Нижнетерские нерестово-выростные водоемы. Оптимальный вариант исправления ситуации подберут совместно с Росрыболовством.

Аракумские и Нижнетерские озера – одни из основных нерестилищ ценных промысловых видов рыб Каспийского моря, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства. Проблему недостаточной подачи воды в эти озера обсудили с заместителем руководителя Росрыболовства Василием Соколовым, который прибыл в Дагестан с рабочим визитом.

«В последние десятилетия возникают постоянные проблемы с поступлением свежей терской воды в эти водоемы. Поступающий в водоемы объем воды не обеспечивает поддержание достаточного уровня в водоемах, что негативно сказывается на общем состоянии озер, на процессе естественного воспроизводства ценных видов рыб», – обрисовал ситуацию вице-премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов.

По его словам, восстановление гидрологического режима озер позволит не только довести объемы воспроизводства рыбы до 800 млн экземпляров молоди ежегодно (промысловый возврат которых составит порядка 8 тыс. тонн), но и увеличить объемы вылова.

«Одним из вариантов является строительство водозаборного сооружения выше по течению реке Терек. Кроме того, необходимо проработать варианты использования механизмов государственно-частного партнерства и привлечения внебюджетных источников», – отметил Абдулмуслим Абдулмуслимов.

«Росрыболовство очень озабочено данной проблемой, за последние годы продуктивность этих водоемов упала в разы», – обратил внимание Василий Соколов.

Он рассказал о трех рассматриваемых вариантах решения проблемы. Первый предполагает, что Росводресурсы совместно с подведомственными учреждениями проведет полноценную очистку Гудийской протоки, а Главрыбвод возьмет на себя расчистку мелиоративных каналов.

«Второй вариант – в рамках проведения рыбохозяйственной мелиорации ФГБУ «Главрыбвод» могло бы провести необходимые мероприятия, для этого потребуется выделение дополнительного финансирования. Третий вариант – привлечение инвесторов с использованием механизма государственно-частного партнерства, – сообщил Василий Соколов. – Все варианты мы рассмотрим, проанализируем и совместно с руководством республики определим наиболее правильный путь».

Планируется, что делегация Росрыболовства в рамках рабочего визита изучит ситуацию на Нижнетерских нерестово-выростных водоемах с выездом на место. Затем совместно со специалистами и руководством региона будут определены пути решения проблемы.

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