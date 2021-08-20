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На выставке будет работать «Ритейл Центр» — специальная площадка для переговоров между поставщиками и представителями торговых сетей. Фото пресс-службы ESG

Найти надежных рыбных поставщиков поможет Seafood Expo Russia

Организаторы рыбопромышленных форума и выставки в Санкт-Петербурге взяли курс на налаживание сбыта и намерены помогать рыбакам с реализацией продукции. Подготовлена специальная площадка для переговоров — «Ритейл Центр».

В Северной столице с 8 по 10 сентября будет проходить IV Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia) — первое с начала пандемии крупное отраслевое событие в России и мире. На выставке традиционно будет работать «Ритейл Центр» — специальная площадка для переговоров между поставщиками и представителями торговых сетей, категорийными менеджерами, отвечающими за рыбу и морепродукты.

«Мы заранее составляем расписание переговоров. Поскольку выставка — это прежде всего бизнес-мероприятие, мы должны учесть интересы участников, помочь им использовать свое время на выставке максимально эффективно. Поэтому мы персонально работаем с каждым экспонентом, желающим принять участие в работе «Ритейл Центра» – предлагаем им встречи с торговыми площадками, которые наиболее соответствуют их потребностям», — рассказал Fishnews генеральный директор компании — оператора форума и выставки Expo Solutions Group Иван Фетисов.

Участие в работе «Ритейл Центра» примут представители торговых сетей, которые специализируются на закупках рыбы и морепродуктов — то есть знают соответствующие тонкости и нюансы: процесс закупки и транспортировки, возможные объемы продаж и условия хранения, специфику упаковки, разницу между замороженной и охлажденной продукцией, изготовленной в море и на берегу. В ритейл-зонах на общеотраслевых мероприятиях подобных специалистов встретить очень сложно, обратил внимание глава ESG.

Доступ к этой зоне имеют только экспоненты выставки. Чтобы принять участие в переговорах, они сообщают менеджерам Expo Solutions Group свои пожелания, цели и задачи. Организаторы анализируют поступающую информацию и составляют индивидуальный график встреч.

«Очень важно заранее, до начала мероприятия, обратиться к нам, ведь чем ближе выставка, тем плотнее становиться расписание переговоров», — подчеркнул Иван Фетисов.

«Ритейл Центр» позволяет получить прямой доступ к продаже в федеральных и региональных торговых сетях, интернет-магазинах, специализированных магазинах рыбы и морепродуктов.

«Это возможность быстро и результативно провести серию переговоров с поставщиками. Нет необходимости искать тех, кто принимает решения, их контакты, договариваться о встречах, а если говорить конкретно о рыбе, то и ехать на другой конец страны, в регионы, которые специализируются на ее добыче. Все это за вас сделают организаторы», — отметил собеседник Fishnews.

В «Ритейл Центре» уже планируют провести переговоры 27 участников. Это и крупные федеральные торговые сети с суммарным количеством более 42 тыс. торговых точек по всей стране, и менее крупные сети регионального значения, и ключевые торговые интернет-площадки. В расписании на сегодня — более 700 раундов встреч между представителями ритейла и рыбопромышленниками.

Организатор Global Fishery Forum and Seafood Expo Russia — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

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